Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Belediyesi, kış mevsiminde barınma, yem ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için hayata geçirdiği örnek uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Bolu Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın talimatı ve hayvan severlerin görüş ve talepleri doğrultusunda, Kılıçarslan Mahallesi’nde bir evin bahçesine ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine kedilerin barınacağı birer adet ‘kedi köşkü’ adını verdikleri kulübe yerleştirdi ve kedi maması ile su koydu.

Uygulama hayvan severleri sevindirdi

Daha önce sokak köpekleri için şehrin farklı noktalarına mama ve yem bırakan, birçok ağaca da kuş evi asarak ballı yem bırakan ekiplerin kedileri için hayata geçirdiği uygulama, kentte yaşayan hayvan severlerin büyük desteğini aldı. Ekiplerin çalışmasını gören vatandaşlar, ‘kedi köşkü’ projesi nedeniyle Bolu Belediyesi’ni kutladı.

Doğaya her gün yem bırakılıyor

Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en soğuk ili olan şehirde sokak hayvanları için bir dizi önlem aldıklarını belirtti. Kış mevsimi ile birlikte her gün şehir merkezinde onlarca noktaya yem ve mama bıraktıklarını ifade eden Kolludemiroğlu, kedi köşkü adını verdikleri barınaklarla ilgili olarak, “Kedilerin yoğun olduğu yerlerde hayvan severlerin talepleri doğrultusunda kedi köşklerimizi uygun gördüğümüz yerlere yerleştireceğiz. Kedi, köpek ve kuşlar için doğaya her gün rutin olarak yem, mama ve su bırakıyoruz. Uygulamamız kış boyunca devam edecek” diye konuştu.