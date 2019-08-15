Belediye Sözcüsü Özdemir'den Bolu halkına teşekkür

Haber: Esra Perçin

Bolu halkı, Bolu Belediyesi'nin başlattığı 'kurban bağışı' kampanyasına büyük destek verdi. Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, başlatılan kampanyaya Bolu halkının geçtiğimiz yıllara oranla 4 katı destek verdiğini açıkladı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Konuya ilişkin yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı'nın değerlendirmesini yapan Özdemir, "Kurban bağışında Bolu Belediyesi bu sene rekor kırmıştır. Geçtiğimiz yıl Bolu Belediyesi'ne 42 adet kurban bağışı olmuş, bu sene biz henüz yeni olmamız ve detaylı bir çalışma yapamamıza rağmen Bolu halkı T.C. Bolu Belediyesi'ne güvenini ortaya koyarak 178 adet kurban bağışı yapmıştır. Sadece kurban bağışında değil kurban payı ve kurban derisi anlamında da yine çok başarılı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu nedenle bütün Bolu halkına bizlere güvenlerini sürdürdükleri için teşekkür etmek istiyorum. Onlardan Allah razı olsun." dedi.

"BAĞIŞLAR GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAKTIR"

Yapılan yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağının altını çizen Özdemir "Güvene dayanarak yapılan bu bağışlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Biz aşevimizde bundan önceki yıllarda haftada bir bazen iki öğün şeklinde et yemeği çıkartıyorduk. Ama şimdi bu rekor bağışlarla birlikte biz inşallah önümüzdeki yıl içerisinde haftada iki belki de üç öğün et yemeği çıkartabileceğiz. Ben bu nedenle tüm Bolu halkına teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize güvendikleri ve bağışta bulundukları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"EMEĞİ GEÇEN ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bayram boyunca görevleri başında olan personelleri de unutmayan Özdemir, "Kültür Sosyal İşler Müdürü'müz başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çünkü onlar herkes tatil yaparken görevlerinin başındalardı. Onları kutluyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 16:26