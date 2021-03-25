Belediye talep etti, Valilik onayladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından ilimiz Merkez ilçesi, Ağaççılar Mahallesinde bin 600 metrekarelik bir taşınmazın imar planı değişikliği yapılarak "Mezarlık Alanı" olarak kullanılma talebi Valiliğe iletildi. Talep sonrasında Mezarlık Yeri İnceleme Komisyonunca belirtilen alanda inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bir araya gelerek konuyu görüştü. Yapılan toplantıda ilimiz Merkez ilçe, Ağaççılar Mahallesinde mülkiyeti Bolu Belediye Başkanlığına ait olan bin 600 metrekarelik alanın mezarlık alanı olarak kullanılması uygun görüldü. Söz konusu alanda imar planı değişikliğinin yapılarak tapu kaydına işlenmesi kararlaştırıldı.