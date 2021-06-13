Belediye tam not aldı





Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi’nin barınakları ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları Türkiye’ye örnek gösterildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve bağlı barınakları inceleyen HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özcan, “Çok iddialı bir şekilde söylüyorum, Türkiye’ye örnek göstereceğimiz bir barınak. Çünkü Bolu Belediyesi ili ve tüm ilçelerindeki bütün hayvanların kısırlaştırılması için seferber oluyor. Bu noktada sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz.” sözleriyle Bolu Belediyesi’ni tebrik etti. Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) yetkilileri dün Bolu’ya gelerek Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde ve bağlı barınaklarında incelemelerde bulundular. Kalabalık bir grupla Veteriner İşleri Müdürlüğü ile bağlı bulunduğu barınakları gezen HAYKONFED yetkilileri, yapılan çalışmalara tam not verdiler.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK GÖSTERECEĞİMİZ BİR BARINAK”

Ziyarete ilişkin açıklama yapan HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, çalışmalara tam not vererek, “Bugün Bolu barınağındayız. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum, Türkiye’ye örnek göstereceğimiz bir barınak. Çünkü Bolu Belediyesi ili ve tüm ilçelerindeki bütün hayvanların kısırlaştırılması için seferber oluyor. Bu noktada sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Müdürümüz de elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bolu Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” diye konuştu.