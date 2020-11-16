Belediye üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

Haber: BMA

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili’nin girişimleri ile beldede doğalgazın ulaşmadığı bölge kalmadı. Belediye ekipleri tarafından doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı Kaplıca Caddesi, Seben Caddesi, katılan Yılmaz, Kalyoncu ve Derici Sokaklarda üst yapı çalışmalarını planladı. Ekipler belirlenen bölgelerde kilitli parke taşı ve asfalt çalışmalarına başladı. Başkan Beydili, “Beldemizde doğalgazın ulaşmadığı yer kalmasın diye çalışmalarımızı ve girişimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız kış öncesinde belde halkımızın tamamının ısınma sorununu çözüme kavuşturmak. Öte yandan da doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı alanlarda yol bakım ve kilitli parke çalışmalarımıza ekiplerimizle birlikte devam ediyoruz. Son kalan Elguvan Sokak ve Yarenler Mevki doğal gaz kazanımına ilişkin de firmanın çalışması beklenmektedir” dedi.