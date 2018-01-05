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05 Ocak 2018 Cuma
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    • Belediye yine kredi çekiyor

    Yeni Yılın ilk Bolu Belediye Meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantı da en önemli gündem maddeleri Belediyenin hayata geçirmek için çalıştığı projeler için İller bankasında çekeceği krediler oldu. Bolu Belediyesi bu sefer İller Bankasından toplam 19 Milyon 80 Bin TL kredi çekecek.

    05 Ocak 2018 Cuma 10:53
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    Belediye yine kredi çekiyor

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediyesi yeni yılın ilk toplantısını Alaaddin Yılmaz Başkanlığında gerçekletirdi. Toplantıda ilk olarak gizli oylama ile Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri, 4 olan Denetim Komisyonu üyesi sayısının 5’e yükseltilmesi için Meclise önerge verdi.  Oylamaya sunulan önerge Ak Partili Meclis üyelerinin hayır oylarıyla reddedildi.  25 oyun kullandığı seçimde Ak Partiden Canan Akbay, Muzaffer Zengin, Erdem Yılmaz, CHP’den Mustafa Fahrettin Aksoy, Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

    19 MİLYON LİRALIK KREDİ DAHA ÇEKİLECEK

    Seçimin ardından toplantıda birim Müdürlüklerinden gelen konular görüşüldü. Bolu Belediye Meclisi, Heykel Kaidesi ile birlikte Köroğlu Müze binası yapım işi ve Köroğlu Heykeli yapım işleri için 4 Milyon 720 Bin TL, Yeni Belediye binası ve Teras Çarşısı işi için tahsis edilen krediye ek 2 Milyon 360 Bin TL, Karadere Tüneli için tahsis edilen krediye ek 4 Milyon 500 Bin TL ve Arasta Geleneksel Ticaret Merkezi Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi için 7 Milyon 500 TL olmak üzere toplamda 19 Milyon 80 Bin TL kredinin İller Bankasından çekilmesi görüşüldü. Bu yıl için 300 Milyon TL’lik bütçe yapan Belediye’nin hemen hemen her mecliste toplantısında İller Bankasından kredi çekmek istemesi Cumhuriyet Halk Partili üyeler tarafından tepkilerle karşılandı. Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz özellikle  bütçede Arasta projesi için 6 Milyonluk bütçe ayrıldığını ve bu  7 Milyon 500 bin TL’lik kredinin çekilmesine gerek olmadığını söyledi.  Ancak Mecliste Belediye’nin kredi talepleri CHP’lilerin hayır oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. 

    Anahtar Kelimeler: Yeni, Yılın, Ilk, Bolu, Belediye

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