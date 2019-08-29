“Belediyede hiçbir siyasinin ekibi olamaz”

Haber: Ceylan Beykoz

Basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi. Konuyla ilgili açıklamalarına üzüldüğünü belirterek başlayan Başkan Özcan, “Biliyorsunuz Sayın Fatih Metin’le biz çok yıllar önce tanıştık, aynı yaştayız, aynı meslekten geliyoruz. Zannediyorum 21-22 yaşlarında tanıştık, o arkadaşımızla birlikte avukatlık yaptık, birlikte siyaset yaptık. 2011 seçimlerinde yarıştık, ben kazandım; 2015 seçimlerinde gene yarıştık, gene ben kazandım; son olarak 4 buçuk ay önce gene bir seçime girdik, vatandaş yine benden yana teveccüh gösterdi. Fatih Bey bundan önceki 2 yarıştan sonra konuyu çok uzatmamıştı ve dostluğumuzda aynı şekilde devam etmişti. Ankara’da görüşmeye devam etmiştik, Bolu’yla ilgili konuşmalar, özel konular… Yani bir dostluk ilişkimiz vardı. Bu seçim döneminin başından itibaren dikkatinizi çekmiştir, ben kendisiyle hiç polemiğe girmedim, hiç girmedim. Ben yapacaklarımı anlatarak bu kampanyayı yürüttüm, o beni karalayarak bu kampanyayı yürütmeye çalıştı. Sonuç itibariyle vatandaş onun tarzına pirim vermedi ve beni bunu göreve getirdi. Sonradan kendisi atama yoluyla yine Bakan Yardımcısı oldu. Ben mutlu oldum, kendisini aradım, hayırlı olsun dileklerimi de ilettim. Kendisi seçimden sonra bana en kısa zamanda ziyarete geleceğini ifade etti. Daha sonra gelmedi” dedi.

“BİR İTİRAFTIR VE HER ŞEYDEN ÖNCE AYIPTIR”

Fatih Metin’in gelip gelmemesinin kendisi açısından önemli olmadığını söyleyen Başkan Özcan açıklamasının devamında ise, “Niye gelmediğini vatandaşa kendisi anlatır. Gelmeme gerekçesi olarak şunu söyledi. 4 ay boyunca gece gündüz benimle çalışan, yani seçim çalışanlarına katılan belediye çalışanlarını benim başka birimlere gönderdiğimi söylüyor. O da bunu kabul etmiyormuş. Kendisine söyledim, belediyede kimin, nerede çalışacağına ekibimle birlikte ben karar veririm. Kendisinin bakanlığında kimin şube müdürü olacağına ben karışmıyorsam, o da Bolu Belediyesi’nin işlerine karışmayacak. Bu ‘kul hakkı yedim’ itirafıdır. Bu şu demektir, hani bankamatik memurlarından bahsediyor insanlar ki bunlardan bir tanesi de AK Parti Kadın Kolları başkanıydı ve bunu kabullendi, istifa etti. O da 4 ay boyunca Fatih Metin ile gece gündüz çalışan biri. 4 ay boyunca sen Bolu Belediyesi’nden maaş alacaksın personel olarak, sonra 4 ay boyunca Bolu Belediyesi’nden aldığın maaşla Fatih Metin’in yol arkadaşlığını yapacaksın. Bunu kendisi söylüyor. 4 ay boyunca Bolu Belediyesi Fatih Metin’e çalışsın diye personeline para ödemiş. Bu bir itiraftır ve her şeyden önce ayıptır. Halkın parasını alacak, bir aday ile birlikte seçim çalışması yapacak ve sen çıkacaksın bunu itiraf edeceksin. Bu arkadaşlar benimle çalıştı, Tanju Bey onların yerlerini değiştirdi. Böyle bir şey kabul edilemez. Belediyede hiçbir siyasinin ekibi olamaz. Buna izin vermeyeceğim. Belediye çalışanları belediyenin işlerini yapacak, başkalarının işlerini yapmayacak. Hele hele siyasi çalışmalara hiç katılmayacak. Meselenin özü budur. Hatta bu arkadaşların 4 aylık maaşlarını da ondan istemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü onlar belediyenin temizlik hizmetinde, imarında, halkla ilişkilerinde çalışmamış, gece gündüz Fatih Metin ile çalışmış” diye konuştu.

“İNSANLARIN SİYASİ GÖRÜŞÜ BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL”

Açıklamasında kendisinin seçilmiş bir insan olduğunu söyleyen Başkan Özcan, “Beni halk seçti bu göreve layık gördü. Fatih Bey ise atanmış bir insan. Bir kişinin iradesi ile atanmış bir insan. Dolayısıyla kulvarlarımız ayrı. O Ankara’da bürokrat ben Bolu’da belediye başkanıyım. İkimizin de siyasi kimliği kalmadı. O işini yapacak bende işimi yapacağım ve işimizi yaparken de bu tür polemiklerden uzak duracağız. 4 ay boyunca ben hiçbir açıklamamda Fatih ismini zikretmedim. Ben CHP üyesiyim, yasa bana bu imkanı tanıyor. Ama ben CHP lehine partizanlık yapmadım. Belediye çalışanlarına defalarca söyledim. Kim AKP’li kim CHP’li kim MHP’li araştırmadım araştırmam da. İnsanların siyasi görüşü dünya görüşü benim için önemli değil. İşini yaptığı sürece ister AKP’li olsun, ister MHP’li olsun baş tacı yaparım. İşini yapmadığı sürece de en koyu CHP’li olsa bile gereğini yapmaktan çekinmem. Fatih Beyin konuşmalarına bakıyorum. Devletin bürokratı gibi değil, siyasi partinin il başkanı gibi davranıyor. Hala eski tarzından vazgeçememiş” ifadelerini kullandı.

“VERİLEN SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLSUNLAR”

“O bıraksın belediye ilgili çalışmaları ben yaparım, vakti zamanı gelince de hesabını halka veririm” diyen Özcan Metin’le alakalı ayrıca şunları söyledi: “Türkiye’de çiftçi kan ağlıyor, o gitsin çiftçinin sorunlarıyla ilgilensin. Seçim döneminde bir sürü hibe sözü verildi. Her gelen bakan şu kadar milyon bağışladım, şu kadar milyon hibe ettim, şu kadar milyon destek veriyorum. Nerde bu paralar. O yüzden ‘laf üretmek yerine iş üreteceğim’ diyenlere önce bu sözlerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmelerini öneriyorum. Bu sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Yukarı Çarşıda ki hibe ile ilgili Cuma günü seçimden önce para yatırıldı, Pazartesi günü geri çekildi. O söz veren Bakanların bir kaçına gittim. İlgili gazeteleri de götürdüm, sadece baktılar. O yüzden ‘ben Bolu’nun hizmetkarıyım’ diyenler, önce bu verilen sözlerin takipçisi olsunlar. “