Belediye’de istifa depremi

Haber: C. Kutay Aykan

Uzun süredir Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile tartışma halinde olduğu bilinen Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz, dün öğle saatlerinde makamındaki eşyalarını toplayarak makamını terk etti. Herhangi bir resmi istifa dilekçesi vermeyen Yılmaz’ın diğer Belediye Başkan Yardımcısına sözlü olarak istifasını ilettiği ileri sürüldü. Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çok önemli bazı konularda ayrı düşündükleri bir tartışma yaşadıkları uzun süredir kamuoyunu meşgul ediyordu.

Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediyesi Meclis Üyesi olan Feridun Yılmaz’ın Pazartesi günü gerçekleşecek olan Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda sergileyeceği tavrı merak konusu oldu. Belediye Başkan Yardımcılığından kendi inisiyatifi ile ayrılan Yılmaz’ın Belediye Meclis Üyeliğini de devam ettirip ettirmeyeceği ileriki günlerde belli olacak.