Haber: BMA

Kansere dikkat çekmek, erken tanının hayat kurtarabileceğinin önemini, bilincini ve farkındalığını oluşturmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında Gerede Belediyesi’nde çalışan personeller bilgilendirildi.Bağırsak Kanseri, Rahim ağzı kanseri ve meme kanserlerinin tanı teşhis ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Yapılan taramalar hakkında da bilgilendirilen personeller kafalarına takılan sorularında yanıtlarını bulma şansı elde etti. Kanser’de erken teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen uzmanlar,30-65 yaş arasındaki bayanları rahim ağzı kanseri riski taşıdıklarını,40-69 yaş arasındaki bayanların meme kanseri riski taşıdıklarını ve 50 -70 yaş arasındaki vatandaşların ise bağırsak kanseri riski taşıdıkları ifade ettiler.

“EN ÖNEMLİ ŞEY ERKEN TEŞHİS”

Sağlık konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Allar, Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanserde en önemli şey erken teşhis olduğunu söyledi. Bu nedenle erken teşhis içinde vatandaşların doğru şekilde bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bu kapsamda hizmetlerini esirgemeyen Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.