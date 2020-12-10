Belediye’de kılık kıyafet rejimi

Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi tarafından tüm birimlere kılık kıyafetle ilgili bir yazı gönderildi. Yazıda belediye çalışanlarının giyiminden saç, sakalına kadar kısıtlama getirilip tek tip bireyler olunması istendi.

“VESAYET REJİMİ ÖZENTİSİYLE YAZILDI”

Bolu Belediyesi Meclisi Ak Parti Grubu adına açıklama yapan Burak Balaban, Başkan Tanju Özcan birimlere gönderdiği kılık-kıyafet yönetmeliğini tuhaf bulduklarını dile getirerek, bu yönetmeliğin vesayet rejimi özentisiyle yazıldığının altını çizdi. Balaban, “Maalesef Sayın Başkan 28 Şubatı anımsatan, hatırlara getiren, sütre gerisinde bekleyen köhnemiş zihniyetlilere göz kırpan, çağdaşlık uygarlık adı altında, beyinlerin içi yerine, liyakat, verimlilik, çalışma disiplini yerine vesayet rejimi özentisiyle bir garip açıklamayı belediye içinde kendi imzasıyla gönderilmiş olduğunun bilgisi tarafımıza ulaşmıştır” dedi.

“BU YÖNETİM ANLAYIŞINI PROTESTO EDİYORUZ”

Tanju Özcan’ın, Atatürk ismini siyasi emellerine alet ettiğini belirten Balaban, “Açıklamamızın ekinde görüleceği üzere, milletin saçıyla sakalıyla uğraşan, kılık kıyafetle uğraşan, çalışanlarına nasıl tıraş olması gerektiğini, saçlarını nasıl kestirmesi gerektiği ile uğraşan, ayakkabılarının boyası ile uğraşan, güya uygar, her zamanki gibi çağdaşlık adı altında neredeyse faşist bir uygulama denebilecek bir yazıyı belediye çalışanlarına gönderen bu yönetim anlayışını protesto ediyoruz. 15 yıl Bolumuza Özgür düşünceli özgür insanların genel ahlaka uyan giyimlerine kuşamlarına sakalına bıyığına karışmadan hizmet ettik. Fakat ama lakin, göreve geldiklerinde yerelde iktidar olduklarının 2. Senesinde hiç akıllarından çıkmamış eski alışkanlıklarını yavaş yavaş meydana çıkarmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMASI ZAMAN İSRAFI”

Tanju Özcan’ın çalışanların, kılık kıyafetleri ile uğraşmak yerine, beyinlerinin içine odaklanması gerektiğini vurgulayan Balaban, “Başörtüsü gibi Kişisel özgürlükler konusunda vesayet odaklarına karşı nasıl durduysak, ikna odalarına karşı nasıl durduysak 18 yıllık kazanımlarını bir çırpıda yok etmek isteyenlere karşı duruşumuzu her daim muhafaza edileceğinin bilinmesini istiyoruz. Sayın başkanın yayınladığı bu yazıya göre bir an evvel şapka takması gerektiğini hatırlatarak, çalışanların verimliliği artıracak adımlar atmasını, söz verdiği ama henüz projelerine dahi başlayamadığı işlere odaklanmasını önemle öneriyoruz. Çünkü zaman hızla akmakta ve bu zamanda boş işlerle uğraşmanın da zaman israfı olduğunu tekrar hatırlatmanın görevimiz olduğunun bilincinde olarak bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz... Zaman köhnemiş zihniyetin köhnemiş düşünceleri gibi kılık kıyafetle uğraşma zamanı değil, 21. Yüzyılda Türkiye’mizde İHA SİHA üretenleri, doğalgaz rezervi bulanları köprü, yol, baraj, havaalanı, demiryolu, hızlı tren gibi hizmetleri sıradanlaştırarak, sağlık hizmetleri, şehir hastaneleri ile tüm dünyaya örnek olanları, ülkemizi dünyada sözü geçen bir devlet yapanları en azından takip etme zamanıdır. Bolumuza saygı ile duyurulur” cümlelerine yer verdi.