Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyesinde taşeron firmada çalışan işçilere Daire Müdürleri tarafından baskı yapılarak Hak İş sendikasına geçmleri için tehdit edildiğini iddia eden Belediye İş sendikası Bolu Şube başkanı Sinan Ay; “Bolu Belediyesinde taşeron firmada çalışan işçilere Daire Müdürleri baskı yaparak Hükümetine yakın sendika olan Hak-İş Sendikasına geçmeleri için tehditvari tavırlarla işçileri zorlamaktalardır. Bizler yaptığımız araştırmada hangi Daire Müdürlerinin baskı yaptığını biliyoruz. İşçilere Hak-İş Sendikasına Cuma gününe kadar geçmezseniz sizi işten çıkartacağız tehditleri savurmaktalardır. İşçilerin istedikleri sendikaya üye olma özgürlükleri olduğu halde, hatta Kanuni hakları olduğu halde bu haklarını hiçe sayarak işçileri huzursuz etmektedirler. Daire Müdürleri kendi işlerini yapacağı yerde taşeron işçilerle uğraşmaları çok manidardır. Daire Müdürlerinin gariban işçilerle sendika konusunda uğraşmalarına anlam veremiyoruz. AK Parti Hükümetinin Hak-İş Sendikasına yakınlığını her kes tarafından bilinmektedir. Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcılarından bir talimat olmasa Belediyede ki Daire Müdürleri bu gibi işlere giremezler. Yerel seçimlerin yapılmasına 1 yıl gibi kısa bir zaman kalmışken, yarın hangi parti Adayının Belediye Başkanı olacağı bilinmezken bu gibi ucuz basit işlerle uğraşanlar seçimden sonra ne yapacaklar. Biliniyor ki Bolu ve çevresinde örgütlü olan Sendika Belediye İş Sendikasıdır” dedi.

“YAŞANABİLECEK HUZURSUZLUKLARIN VE SIKINTILARIN SORUMLUSU BİZ OLMAYIZ”

Açıklamasının devamında Bolu Valisi Aydın Baruş’a ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a çağrıda bulunan Ay; “Her zamankinden daha çok birliğe, bütünlüğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, işçiler arasında yaratılmaya çalışılan bu baskı ve ayrıştırma çok manidardır. Bu baskıyı yapan müdürler, işyerinde, Belediyemizde ve Bolu muzda huzursuzluk yaratmaktadır. Belediye Başkanımızdan bu baskılara müdahale etmesini bekliyoruz. Baskı ve tehditlerin devam etmesi durumunda Belediyemizde yaşanabilecek huzursuzlukların ve sıkıntıların sorumlusu biz olmayız. Buradan Bolu Belediyesi taşeronlarında çalışan işçi arkadaşlarımız adına Bolu Valimize de sesleniyoruz” diye konuştu.

“İŞÇİLERİ TEHDİT EDEN MÜDÜRLERİ VE DİĞER YETKİLİLERİ AÇIKLAYACAĞIZ”

Son olarak, baskıların devam etmesi halinde ikinci bir basın toplantısı ile bu tehditleri yapan daire müdürlerini ve yetkililerin adlarını açıklayacağını belirten Ay; “Bolu Belediyesi 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye şirketlerine geçireceği işçi listelerinde olmayan arkadaşlarımız bilin ki, işveren tehditlerine, baskısına maruz kalan arkadaşlarımızdır. Valilikte kurulacak olan itiraz komisyonunu bu konuda şimdiden duyarlı olmaya çağırıyoruz. Baskıların devam etmesi halinde yapacağımız ikinci bir Basın açıklamasında işçileri tehdit eden müdürleri ve diğer yetkilileri açıklayacağımızın bilinmesini isteriz. Diyeceğimiz o dur ki herkes kendi işine baksın. Memur memurluğunu, işçi işçiliğini yapsın.”