Belediyede tutuklama depremi

HABER:Erdal Tanrıverdi



Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından Bolu Belediyesi İmar Müdürlüğüne atanan ve yaklaşık yedi yıldır bu görevi yürüten Mehmet Özen, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ahlak büro ekipleri tarafından sabah erken saatlerde evinde gözaltına alındı. Evinde ve belediyedeki bürosunda arama yapan ahlak polisi Özen’in bilgisayarlarına el koydu. Özen’in görevi veya belediye ile ilgili bir suçtan değil cinsel içerikli şahsi bir suçlama nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Bolu Belediyesi İmar Müdürü Özen’in Cumhuriyet Savcılığa çıkarıldığı ve savcılık tarafından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiği belirtildi.