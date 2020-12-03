Belediyede yeni korona vakaları

Haber:Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz hafta sonu halsizlik ve grip semptomlarıyla hastaneye başvuran Rasim Özdemir’e Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya alınan başkan yardımcı için tedavi süreci başlatıldı. Dört gündür evinde tedavi gören Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 14 gün karantinada kalarak evde tedavi görecek olan Özdemir karantina süreci sonunda tekrar covid-19 testine tabi tutulacak.

Öte yandan Bolu Belediyesi çalışanları arasında korona testi pozitif çıkan personel sayısı hızla artıyor. Belediye çalışanı olan 74 kişi geçtiğimiz dönemde karantinaya alınmış ve idari izinli sayılmıştı. Son bir hafta içerisinde 35 personelde daha korona virüs tespit edildi. Belediye yetkilileri vatandaşı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve özellikle belediye başta olmak üzere kamu kurumlarına gitmemeleri yönünde tekrar uyardı.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 09:51