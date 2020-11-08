Belediyeden 10 Kasım’a özel etkinlik

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Bolu Belediyesi tarafından düzenlenecek özel organizasyonla anılacak. Belediye tarafından At Yaylasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ‘Sonsuzluk Yürüyüşü’ düzenlenecek.

10 Kasım Salı günü saat 9’u 5 geçe başlayacak yürüyüş için başvurular alınmaya başladı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yapılacak yürüyüş 8 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleşecek. Belediye tarafından duyuruda yürüyüşe her yaş grubundan dileyen herkesin katılabileceği belirtilirken etkinliğe katılmak isteyenler için 10 Kasım günü saat 08.20’de belediye önünden ücretsiz araç kaldırılacağı bildirildi. Ayrıca vatandaşlar etkinlik alanına kendi araçlarıyla da gidebilecekler. Bolu Belediyesi, ücretsiz ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin 9 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar 444 26 58 numaralı çağrı merkezini aramaları ve isimlerini yazdırmalarını istedi.