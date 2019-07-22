Belediyeden 10. Yıl Marşı açıklaması

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi binasında bulunan asansörlerde 10. Yıl Marşı çalınmasının gerek yerel gerekse ulusal gündemde tartışma konusu haline gelmesinin ardından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Bolu Belediyesi Basın Sözcüsü Rasim Özdemir tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Belediye Basın Sözcüsü Özdemir yaptığı açıklamada, T.C. Bolu Belediyesi asansörlerinde çalan 10. Yıl marşı ile ilgili son günlerde 10. Yıl Marşını itibarsızlaştıran anlamlandıramadığımız gereksiz eleştiriler yapılmaktadır. Bolu Belediyesi olarak bu konu ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissettik” dedi.

10. Yıl Marşı’nın belediye asansörlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85.yıldönümü kutlamaları çerçevesinde çalındığını net bir şekilde belirten Özdemir açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: “Türk’ün Kurtuluş Savaşının ve Cumhuriyet destanının en güzel mısralarla anlatıldığı marşlardan biri olan 10. Yıl Marşı tıpkı Plevne ve Mehter Marşımız gibi Türk Milletinin tarihleriyle, kahramanlıklarıyla, Cumhuriyet ve çağdaşlık seviyeleriyle övündüğü, milli duygularımızın kabardığı marşlarımızdan biridir.

‘Türk’üz: Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi;

Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız’ mısralarından kimlerin neden rahatsız olduğunu kamuoyunun takdirlerine sunarız. Ayrıca belirtmek isteriz ki 17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya gelişi kutlamaları kapsamında çaldığımız 10. Yıl Marşı gibi, önümüzdeki aylarda da günün anlam ve önemini belirten, gerek milli ve manevi gerekse dini hassasiyetlerimizi içeren marşlar ve müzikler çalacaktır.”