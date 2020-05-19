Belediyeden 19 Mayıs’a özel video

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasının 101. yıldönümünde Bolu Belediye Başkanlığı tarafından özel bir klip hazırlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoda Belediye Başkanı Tanju Özcan ve belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personel kameralar karşısına geçerek Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okudular. Başkan Özcan’ın Gençliğe Hitabenin ilk cümlesini okuması ile başlayan videonun devamında belediye personeli görev yerlerinde metnin kendilerine düşen cümlelerini seslendirdiler. Anıt Parkta bulunan Atatürk Anıtının görüntüsüyle biten videonun sonuna “19 Mayıs 1919’daki inanç ve kudret var içimizde, 101 yıllık gurur bizimkisi, 101 yıldır başımız dik… O günki kadar umut doluyuz ATAM” notu düşüldü.