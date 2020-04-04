Belediyeden 4 bin koli gıda yardımı

Haber: N. Halid Altundal

Korona virüs (Covid-19) tehlikesinin ülkemizde ilk olarak görüldüğü günden itibaren halkının yanında olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak suya yaptığı %50 indirimin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal belediyeciliğin gereği olarak 4.000 adet gıda kolisi ulaştıracaklarını belirtti.

2 GÜNDE 4 BİN KOLİ GIDA YARDIMI

‘Halktan aldıklarımızı halka geri vermenin vakti’ sloganıyla yola çıkan Başkan Özcan, yardımların artarak devam edeceğini belirterek; “Hep söylüyoruz sosyal belediyecilik bugünler için var ve gün halktan aldıklarımızı halkla paylaşma günü. Bugün belediyemize 2 bin 500 koli geldi ve belediye çalışanlarımız sağ olsunlar mahalle muhtarlarımızdan bize gelen listeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz ailelere bu kolileri ulaştırıyorlar. Ayrıca aşevimizden de 1.500 koli yardımı yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapacağız ve bu 2 gün içerisinde toplam 4.000 gıda kolisini bu kötü günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Diğer taraftan bize ‘Biz size yardımcı olmak istiyoruz’ diyen hayırsever vatandaşlarımız var. 444 26 58 numaralı hattı aradıkları takdirde, nakit bağış yapmak istiyorlarsa bununla ilgili arkadaşlarımız hesap numaralarını veriyorlar. Ben gıda yardımı yapmak istiyorum diyen hayırseverlerimize de yine yol gösteriyorlar. Bazı vatandaşlarımız da ‘Ben kolilerimi aldım belediye çalışanları aracılığı ile gerçek ihtiyaç sahiplerine bu kolileri dağıtır mısınız?’ diyor ve biz bu vatandaşlarımıza da belediye çalışanlarımız ve araçlarımızla dağıtım konusunda yardımcı oluyoruz. Ben şimdiden tüm hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.