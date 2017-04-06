Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi’nin, Bolu Belediye binasında Nisan ayı toplantılarının ilk oturumu gerçekleşti. Oturumda, komisyondan gelen faaliyet raporları görüşülürken, oy çokluğu ile alınan bir kararla Bolu Belediyesi tekrar kredi başvurusu yapacak. Maddeye göre Bolu Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan çeşitli araç, makine alabilmek için İller Bankası’na 5 Milyon değerinde kredi başvurusu yapacak