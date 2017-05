Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi vatandaşlara yönelik hizmetlerde dur durak bilmiyor. Belediye tarafından ihaleye çıkartılan akıllı duraklardan 5 tanesinin yapılıp tamamlanması çalışmalarına hız verildi. Akıllı duraklardan ilki Park Cafe önündeki durağa yapıldı.

Her tarafı kapalı olan akıllı durak içerisinde halk otobüslerin elektronik geliş gidiş saatleri, oturma grupları ve TV sistemi bulunuyor. Ayrıca yaz ve kış aylarında kullanılmak üzere klimada bulunmakta. Geriye kalan 3 adet akıllı durağın da önemezdeki günlerde montaj işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer; “Bolu halkının ve ilimize gelen vatandaşların rahatça yolculuk etmeleri ve bekleme esnasında duraklarda her türlü konfora sahip olması için akıllı durak sistemine başladık. Belediye olarak hizmette sınır tanımıyoruz. Her şey Bolu için her şey halkımız için” diye konuştu.