Belediyeden Amatör Kulüplere 60 Bin TL

Haber: Erdal Tanrıverdi

Amatör kulüplere Bolu Belediyesi tarafından yardım için Amatörevi’nde bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin ve kulüp temsilcileri yer aldı. Törende konuşan ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, “Belediyemiz tarafından 32 takıma 60 bin TL yardım yapıldı. Yardımın 50 bin 500 lirası 18 kulübe adil bir şekilde paylaştırıldı. Yardımın 9 bin 500 lirası ile de malzeme alacağız. Bu yardım belediyeden aldığımız ilk nakdi yardımdır. Belediyeye ve törene katılan başkanımız Tanju Özcan’a teşekkür ederiz” dedi.

Özcan “Söz Vermiştik Yaptık”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise seçim öncesi verdikleri sözü tuttukları için mutlu olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Arzu ettiğimiz daha büyük miktardı. Yardım limitimiz zorladık. Daha önceki başkan bu yardımın tamamını Bolu Belediyespor’a veriyordu. Biz bundan sonra Belediyespor’la birlikte amatör spora da destek olacağız. Yardımımız her yıl artarak devam edecek. Elimizdeki kaynağa göre adil dağıtımı ASKF’ye bıraktık. Ayrıca BAL Ligi takımımız Göynük Belediyespor’un deplasmana gidişlerine de katkı sağlayacağız. Gençler ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için amatör spor şarttır.” Özcan’dan sonra söz alan Kıbrıscıkspor Başkanı Durmuş Bahşi ise takımlarının deplasmanları ve Bolu’yu ulusal müsabakalarda temsil eden takımlar için araç yardımı istedi. Konuşmalardan 60 bin liralık çek Özcan tarafından Gökmen’e teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 13:30