Belediyeden bahar temizliği

Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin genelinde bahar temizliği çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara Gerede Belediyesi Zabıta Ekipleri de eşlik ediyor. Çalışmalar kapsamında çarşı merkezi, çevre yolu ile mahallelerde genel temizlik yapıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, baharın gelmesiyle beraber “Daha Temiz Bir Gerede İçin” temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Allar, “Ekiplerimiz, cadde ve sokaklarda kıştan kalma atıkları, tuzları temizliyorlar. Kış döneminde buzlanmayı engellemek için atılan tuzlar asfaltımıza zarar veriyor. Bu gibi olumsuz durumları gidermek için yıkama çalışmalarını başlattık” dedi.