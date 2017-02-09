Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Caddesi’nin geleceğe yönelik asfaltlama çalışmaları yarıda bırakılırken, diğer taraftan da başka hizmetler ise devam ediyor. Belediye, ilimizde bisiklet kullanan ve parklanma ile hırsızlık olaylarını çözmek amacıyla, cadde üzerindeki 3 önemli yere bisiklet parkı yerleştirdi.

Bisiklet yolunun kar yağışı nedeniyle deforme olmasına rağmen özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde bisiklet trafik yoğunluğu gün geçtikçe artmaya başladı. Özellikle yaz aylarında özellikle gençlerin bisiklet kullanma alışkanlığı daha artıyor. Buna karşın bazı esnaflarında bisiklet kullanmasıyla her geçen gün sayı iyiden iyeye artmakta.

Belediye yetkilileri bisiklet park sorununu çözmek için hemen harekete geçerek önce Belediye meydanına ardından da İlhan Büfe ile Valilik çevresine çok sayılı demirden park yeri oluştururak hizmete koydu.