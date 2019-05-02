Belediyeden “Çevre Temizliği Etkinliği”

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla 4 Mayıs Cumartesi günü Gölköy Barajı çevresinde gönüllü vatandaşların katılımıyla “Çevre Temizliği Etkinliği” düzenleyecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce “Bolu’yu Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte; belediye çalışanları ve gönüllü vatandaşlar Bolu’nun kullanma suyunu karşılayan Gölköy Barajı’nın çevresindeki çöpleri birlikte toplayarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Anlamlı etkinlikte ayrıca Bolu Belediyesi tarafından göl çevresinde bisiklet turları ve piknik organizasyonları da yapılacak.

Bolu Belediyesinden yapılan duyuruda, etkinliğe destek vermek isteyen vatandaşların, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da belediye önünden kaldırılacak ücretsiz otobüslerle etkinliğe katılabilecekleri belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 12:12