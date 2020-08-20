Belediyeden dikkat çeken dokunuş

Haber: N. Halid Altundal

Şehir merkezinin kalbi İzzet Baysal Caddesi’nde uzun yıllardır bakımsızlıktan adeta dökülen bankalar önündeki iki adet merdiven, Bolu Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilendi. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalarda geçmişte karanlık ve ıssız haliyle insanların geçmeye dahi korktuğu merdivenler, sıfırdan inşa edildikten sonra led ışıklar ve modern sokak lambalarıyla donatıldı.

RENGARENK GÖRÜNTÜSÜ İLGİ ÇEKİYOR

İnce işçiliği biten ve ışıklandırması çalışır vaziyete getirilen merdivenlerden biri, dün gece rengarenk görüntüsüyle ilk kez caddeden geçenleri karşıladı. Adeta görsel şölen sunan merdivenleri gören vatandaşlar, yenilenen merdivenlere tam not vererek fotoğraf çektiriyor.