Belediyeden duyuru

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Kum Eleme Tesisi ile alakalı bir duyuru yayınladı. Bolu Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bolu Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası(diğer ismi ile çöp sahası) Bolu İli, Merkez İlçe Yukarısoku Mahallesinde yer almaktadır. Bolu Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında 1. Lot Alanı yapımına 2005 yılında başlanmış olup, 2007 yılında faaliyete geçmiştir. 1. Lot Alanının dolması üzerine 2014 yılında 2. Lot Alanı 1. Kademe yapımına başlanmıştır. 2016 yılında 1. Lot Alanı dolup, üstü kapatılmıştır.

2. Lot Alanının 1. Kademesi dolmak üzere olduğundan, 2018 yılında 2. Lot Alanı 2. ve 3. Kademe alanının kazı, dolgu işlemine başlanmıştır. Dolgu işlemi için ihtiyacımız olan toprak, düzenli depolama sahası sınırları içinden temin edilerek, bu amaçla saha içine kurulan Toprak Eleme Tesisinden geçirilip standartlara uygun dolgu işlemi yapılmıştır. 2. Lot Alanı 2. ve 3. Kademeleri dolgusu için, saha içinden alınan yaklaşık 350.000 m3 toprak ile dolgu işlemi tamamlanmıştır. 2. Lot Alanı 2. ve 3. Kademelerinin dolgu işlemi tamamlandığından, TOPRAK ELEME TESİSİ FAALİYETİ DURDURULMUŞ OLUP, Lot Alanı inşasında bir sonraki aşama olan Membran Serimi aşamasına gelinmiştir.

Ayrıca düzenli depolama sahasının işletilmesindeki en önemli konulardan biri, çöpün üzerinin düzenli olarak günlük örtü toprağı ile kapatılmasıdır. Günlük örtü toprağının istenilen standartlarda olması için ön işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çöpün üzerinin kapatılması gerektiğinde, saha içindeki Toprak Eleme Tesisi tekrar faaliyete geçirilecektir.”