.Haber:Esra Öztürk

Belediyenin internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Belediyesi yatırımlarıyla Bolu’ya değer katmaya devam ediyor. Yüzlerce proje ve çalışma ile Bolu’ya değer kattığını vurgulayan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediyenin bütçesinin 14 yıl içerisinde 8 milyondan 300 milyon liraya çıktığını kaydetti. Yılmaz, “Biz göreve geldiğimizde belediyemiz 55 milyon liralık bir sermaye yapısına sahipti. Bugün bu rakam 1 milyar 576 milyon liraya ulaştı. Kendi kendini finanse edebilen güçlü bir belediye haline geldik. Türkiye’de bu noktaya gelebilmiş bir başka belediye yok. Göreve geldiğimizde personel gideri yüzde 95 iken, 2017 yılı sonunda hizmet alımı personel dahil, personel gideri yüzde 20’ye geriledi. Bizim belediyemiz tüketim ekonomisinden yatırım ekonomisine geçti. Bu yönümüzle Türkiye’de örneğiz. Bu gurur Bolu halkınındır” dedi.

Bizim en büyük gücümüz de, sevdamız da Bolu

Tabiatın Kalbi Bolu’yu yaşanabilir bir şehir haline getirmek, bir dünya kenti yapmak için sayısız projeye imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizde alt yapı sorunları ile boğuşan, ihmal edilmiş, finansal yapısı zayıf bir şehir vardı. Zordan başladık önce bir şehir için olmazsa olmaz olan ama o güne kadar hiç el değmeyen alt yapı sıkıntılarımızı çözdük. Biz yaptığımız projelerle Türkiye’nin yaşanabilir 10 şehrinden biri haline geldik. Şimdi vizyon projelerimizle de hızla dünya kenti olma yolunda ilerliyoruz. Aramızda bazıları kasıtlı bir şekilde, yalan haberler yapıyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Var olan gerçekleri değiştirmek kimsenin işine yaramaz. Bizim gücümüz de, sevdamız da Bolu. Ne hızımıza ne de hizmet potansiyelimize yetişemeyecek olanlar ancak masa başında üretilen yalan yanlış işlerle uğraşır.”

Gelirimizin yüzde 73’ü yatırıma

“Belediyecilik anlamında sadece dünya kenti olmak değil, aynı zamanda sağlıklı mali yapıya sahip bir belediye oluşturmak için çaba harcadık. Başardık da. Göreve geldiğimizde personel giderlerimiz bütçemizin yüzde 95’inin üzerindeydi. Şu anda yüzde 20’ye düştü. 2017 yılında elde ettiğimiz gelirlerimizin yüzde 73’ünü yatırıma harcadık. Bolu’nun bugününe ve güçlü geleceğine harcadık. Yatırımlarımızın bütçedeki payı yüzde 4’ten yüzde 61’e çıktı. Kısacası tüketen değil üreten bir belediye olduk. Üretmek için de her türlü kaynağı kullanıyoruz. Türkiye’de en uygun finansman koşullarını sağlayan İller Bankası da, önemli finansman kaynaklarımızdan. Ancak kendi gelirlerimizde yaptığımızla artışla, artık İller Bankası’ndan kullandığımız krediler de, gelirlerimizin dörtte birine kadar geriledi. Belediye gelirlerimizin yüzde 75’i kendi gelirlerimizden oluşuyor.”

İller Bankası kredisi ile Bolu’ya değer katan 150 proje

“2004 yılından bugüne İller Bankası’ndan 222,5 milyon liralık kredi kullandık. Bununla 150 projeyi hayata geçirdik. Bunun 112,6 milyon lirasını ödedik. Kalan 109 milyon lirayı da 10 yıl içerisinde ödeme planı çerçevesinde ödeyeceğiz. Belediyemizin sadece 2018 bütçesinin 300 milyon lira olduğunu düşünürsek bu konuda ne kadar disiplinli ilerlediğimiz ve aldığımız her kuruşu nasıl dikkatli kullandığımız görülecektir. Ayrıca Belediyemizin ne İller Bankasına, ne Vergi Dairesine, ne de Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş herhangi bir borcu da yoktur. Bu belediyenin finansal yapısını sağlamlaştırmak, hizmet üreten yapıya kavuşturmak bizim temel görevimizdi. Biz de bunu yaptık.

Kanalizasyon hatları, İçme Suyu Hattı ve Arıtma, İzzet Baysal Caddesi, Karadere Tüneli, Yeni Toptancı Hali, Uluslararası Köroğlu Parkı Müze binası, Güneş Enerji Santrali, Atıksu Arıtma Tesisi, Kent Meydanı, Atatürk Orman Parkı, Kent Bilgi Sistemi, Katlı Otopark, Araç ve İş Makinesi Filosu, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Asfalt Şantiyemiz ve Kilitli Parke Taşı, Bordür, Beton Fabrikasının ekipmanları gibi Bolu’ya değer katan çeşitli proje İller Bankası kredisiyle hayata geçirildi. Özellikle içme suyu ve kanalizasyon projelerimizle, dünyada gelişmiş birçok kentte bile olmayan altyapıya kavuştuk. Tüm bu projelerle hem üst yapısıyla, hem de altyapısıyla Bolu’yu bir dünya şehrine, bir dünya markasına dönüştürüyoruz.”

1,6 milyar liralık sermayemiz var

“Bugün itibariyle belediye arsalarımız, altyapı ve sosyal alan yatırımlarımız, gayrimenkullerimiz, devam eden yatırımlarımız, demirbaşlarımız, taşıtlarımız, iş makinelerimiz ve tesislerimiz de dikkati alındığında belediyemizin sermayesi 1 milyar 576 milyon liraya ulaşıyor. Yani Ankara’dan hiç para gelmese de kendi kendini finanse edebilen bir belediyeyiz. Bu nedenle de kötü niyetle yapılan ve gerçek bilgileri barındırmayan söylemler, bizim yatırım yapma, üretme arzumuzu sadece daha da artırıyor. Biz 14 yıldır olduğu gibi Bolu’nun bugününe ve geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”