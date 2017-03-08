HABER: S. Özge Yücel

Bolu Belediyesi Sanat Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu, Turizm Müdürlüğü salonunda verdiği "Vatan türküleri" konseriyle Bolulu sanatseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Şef Tahsin Arslan yönetimindeki muhteşem Türk Halk Müziği konserine Bolulular yoğun katılım gösterdi.

Yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa", "Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi eserlerde büyük coşku yaşadı.

Konsere Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın eşi Güler Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bolu Belediyesi Sanat Merkezi Türk Halk Müziği Korosu yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı ve birbirinden özel eserleri "kadınlar" için seslendirdi. Öte yandan Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin de seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı.

İzleyenler duygu dolu anlar yaşadı

Sanatseverlerin adeta kulaklarının pasının silindiği eşsiz gecede ayrıca şiir ve kaside dinletisi de gerçekleşti. Yaklaşık 400 kişi okunan şiirlerle duygu dolu anlar yaşarken bazı vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen ve protokolde yer alan diğer katılımcılar konser sonu sahneye çıkarak koro üyelerini tebrik etti.

Sahnede kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Davarcıoğlu, "Çok teşekkür ederiz. Korodakilere, saz ekibine, hem de Tahsin hocama. Gerçekten bizlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde seslendirdikleri kahramanlık türküleri ile bu güzel türkülerle bizim kanımızı kaynattılar." diye konuştu.