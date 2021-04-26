Belediyeden kafa karıştıran paylaşım

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz Cuma günü ilimizde kutlandı. Koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlı etkinliklerin gerçekleştirildiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Mudurnu Belediyesi’nin yaptığı paylaşım şaşkınlık yarattı. Mudurnu Belediye Başkanlığının sosyal medya hesabından geçmiş yıllarda yapılan kutlamalarla ilgili bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Fotoğrafa not olarak ise, “23.04.1928 / Mudurnu'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarından” notunun düşülmesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gölgede bıraktı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ‘Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından’ diye fotoğraf paylaşılmasına dair Mudurnu Belediyesinden hiçbir açıklama ise yapılmadı.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 16:13