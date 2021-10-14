Belediye’den Masal Park açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Masal Parkının işletme hakkının Bolu Bel A.Ş. bünyesine alındığının dile getirildiği açıklamada, parkın bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Bakım onarım çalışmalarına başlandı

Bolu Belediyesi tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bolu Belediyesi tarafından 2018 yılında Kılıçarslan Mahallesi’nde hizmete açılan Masal Parkı ile ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Masal Parkı’nda yapımından kaynaklı sorun ve eksiklikler ile tamamının müstecire kiralanması nedeniyle en başından beri çok sayıda sıkıntı yaşanmıştır. Bu tür sorunlar nedeniyle Masal Parkı’nın işletme hakkı, 01 Ekim 2021 tarihinde belediyemizce yapılan ihale ile Bolu Bel. A.Ş bünyesine geçmiştir. Bolu Belediyesi Sosyal Tesisi olarak, Bolu halkına ucuz ve kaliteli şekilde hizmet vermek için gerekli bakım-onarım çalışmalarına başlanmıştır. Bu nedenle hizmete kısa süreliğine ara verilmiştir. Bolu kamuoyunun bilgilerine önemle sunulur.”