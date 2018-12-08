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08 Aralık 2018 Cumartesi
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    • Belediyeden mezar zammı

    Bolu Belediyesi 2019 yılı için geliri tarifelerini açıkladı. Yeni tarifeye göre, Şehitler Mezarlığına defnedilecek cenazeler için, mezar yeri fiyatı 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkartıldı.

    04 Aralık 2018 Salı 00:36
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    Belediyeden mezar zammı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Belediyesine ait mezar fiyatları 2019 yılı için açıklandı. Çığırtkanlar Mezarlığındaki mezar yeri fiyatı 2 bin TL’de kalırken, Şehitler Mezarlığındaki mezar yerinin fiyatı ise 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkartılmış oldu.

    BAZ İSTASYONLARINA ZAM

    Bolu Belediyesinin 2019 yılı için gelir tarifelerinin içerisinde baz istasyonları da bulunuyor. Belediye arsaları içerisinde kurulan 1-5 arasında bulunan istasyonların fiyatı 26 binden 32 bin 500 TL’ye, 6-15 arası istasyonların yıllık kirası 20 binden 25 bine, 16-30 istasyon bedeli 17 bin 500 TL’den, 21 bin 750 TL’ye, 30 adetten sonrası ise 10 binden 12 bin 500 TL’ye çıkartılmış oldu.

    ÜCRETLER DE ZAMLANDI

    Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün vermiş olduğu hizmetlerde zamlandı. Buna göre Güvenlik amaçlı itfaiye aracı kiralama fiyatı, bir saat 10 kilometreye kadar 500 liradan 600 liraya, kapı açma ücreti 150 liradan 170 liraya, merdivenli araç fiyatı bir saati 500 liradan 750 liraya çıkartıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, 2019, Yılı, Geliri

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