ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Bolu Belediyesi bünyesinde kurulan iki kişilik ekip sabahtan akşama kadar ellerinde küçük tüp ve havya ile cadde üzerindeki tüm çeşmeleri gezerek, musluklardaki buzlanmayı çözüyor.

Hizmette sınır tanımayan Bolu Belediyesi, vatandaşların buz gibi havada susuz kalmaması için tüm nimetlerinden faydalanıyor. Teknolojik olmasa bile görevli iki kişi ellerindeki küçük piknik tüplerini ellerine alarak ucuna takılan havya ile musluklardaki buzlanmayı çözüp, çeşmelerden suyun akmasını sağlaması, Bolulu vatandaşları sevindirdi. Yeni oluşturulan ekibin ne zamana kadar bu görevi yerine getireceği ise merak konusu oldu.