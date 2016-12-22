HABER: Aysun BEYKOZ

Açıklamada ayrıca Bolu Kart’ını güncellemek için 25 Aralık 2016 Pazar gününe kadar gerekli belgelerini getirerek kartlarını yenileyen tüm üniversite öğrencilerine Bolu Belediyesi tarafından teşekkür mahiyetinde 10 biniş hediye yüklenecektir.

Bolu Belediyesi tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile teknolojik yeniliklere uyum sağlamak amacıyla şehir içi ulaşımda kullanılan Bolu Kartların güncellenmesi gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:“Teknolojik yeniliklere uyum sağlamak amacıyla, şehir içi ulaşımda kullanılan Bolu Kartların güncellenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 25 Aralık 2016 Pazar gününe kadar Bolu Kart’ın güncellenmesi için gerekli olan belgeleri getirerek kartlarını yenileyen tüm üniversite öğrencilerimize Bolu Belediyesi tarafından teşekkür mahiyetinde yeni kartlarında kullanabilecekleri 10 biniş hediye yüklenecektir. Öğrencilerimize gösterdikleri hassasiyet nedeni ile teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz”