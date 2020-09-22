Belediyeden okullara maske desteği

Haber: Volkan Yılmaz

Korona virüs tehlikesinin ülkemizde ilk göründüğü günden itibaren Bolu halkının maske ihtiyacını karşılayan ve bu güne kadar 1 milyon 200 bin adet maske dağıtımı gerçekleştiren Bolu Belediyesi, okulların açılması ile birlikte ilimizde bulunan okullara da maske dağıtımına başladı. İlimiz Merkezde ve köylerde bulunan okullara kapasiteleri ve ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilen dağıtımlar kapsamında ilk etapta toplam 5 bin adet maske ulaştırıldı. Maske dağıtımlarının yanı sıra Bolu Belediyesi Hijyen Timi tarafından okullarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor.