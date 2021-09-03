Belediye’den organik ürünler



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce başlatılan “iyi tarım uygulamaları” kapsamında organik sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Onlarca dönüm tarlada ekimi yapılan domates, biber, salatalık, fasulye, kavun, karpuz gibi sebze ve meyvenin hasat dönemi başladı.

Organik sebze ve meyveler sofralarla buluşuyor

Tat ve kokusu ile eski zamanlardaki lezzetli ve sağlıklı meyve ve sebzeleri aratmayan sebze ve meyveler, özenle toplandıktan sonra Köroğlu Kooperatifi aracılığıyla sofralara buluşturuluyor. Tamamen organik olan sebze ve meyveleri vatandaşlar, kooperatifin satışı noktalarından ve semt pazarlarında kurulan tezgâhlardan temin edebiliyorlar.

Bolu Belediyesi başlattığı “iyi tarım uygulaması” ile hem sağlıklı ve lezzetli sebze ve meyveleri sofralarla buluşturduğu gibi, genetiği ile oynanmamış “ata tohumları”nın da gelecek nesiller ulaştırılmasına katkı sunuluyor.