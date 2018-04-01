HABER:Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi, mekanik su sayacı aboneliğinden dijital sayaca geçilirken daha önce alınan depozito bedelinin geri ödenmesi uygulamasına açıklık getirdi. Buna göre mekanik su sayacı abonelerinden alınan depozito bedeli, dijital sayaca geçişte su kartlarına 30 metreküp su yüklenerek iade edilecek. Herhangi bir zaman sınırlaması olmayan haktan, ilk aboneliğini dijital sayaç alarak yapan aboneler, depozito bedelini iade alanlar ile su aboneliğini üzerine almayan kiracılar yararlanamayacak. Bolu Belediye Meclisi’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bolu Belediye Meclis Kararı ile 2018 yılı gelir tarife cetveline istinaden, mekanik su sayacı aboneliği yapılırken alınan depozito bedelinin, dijital sayaca geçildikten sonra abonelerin kartlarına 30 metreküp su olarak yüklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca uygulamadan 2008 yılından önce köy olan yerlerde (2008 yılından sonra mahalleye geçen köyler) doğrudan kartlı sayaç aboneliği yapıldığından ve teminat bedeli alınmamış olduğundan, bu bölgelerdeki abonelere 30 metreküp su yüklenmesi yapılamamaktadır. Depozito (teminat) bedeli karşılığı 30 metreküp su yüklemenin belli bir tarihi bulunmayıp abonelik sahipleri istediği zaman gelip işlem yaptırabilir. Bolu Belediye Meclis Kararı’na göre uygulamadan, ilk aboneliğini dijital sayaç alarak yapan aboneler, depozito bedelini iade alanlar ile su aboneliğini üzerine almayan kiracılar yararlanamayacaktır.”