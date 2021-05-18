Belediyeden pazar için karar

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, Cumartesi günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması nedeniyle pazarın Cuma günü kurulması yönünde karar aldı. Gerede Belediyesi konuyla ilgili yaptığı duyuruda “Kademeli normalleşme genelgesi tedbirleri neticesinde ilçemizde kapalı hal pazarı 21 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ‘yeni bir karar alınana kadar’ Cuma günleri kurulacaktır. Halkımıza önemle duyurulur. Gerede’de kurulan Hayvan Pazarı ise Bolu Valiliği tarafından alınan karar neticesinde ikinci bir emre kadar kurulmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Cuma gününe alınan pazar için vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları ve özen göstermeleri konusunda da yetkililer tarafından uyarı yapıldı.