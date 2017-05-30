HABER BÜLTENİ

Bolu Belediyesi’nin Ramazan ayında artık geleneksel hale getirdiği gıda kolisi dağıtımı için meclis salonunda düzenlenen programa belediyenin çeşitli birimlerinde görevli çalışanların yanı sıra Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen katıldı. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bir araya geldiği çalışanların Ramazan ayını kutlayarak, Başkan Yardımcıları Davarcoğlu ve Biçen’le birlikte gıda kolilerini teslim etti