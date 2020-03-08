Belediyeden Seviller ve Hacıveli açıklaması

Haber: BMA

4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre ilimiz Gerede ilçesinde bulunan Seviller ve Hacıveli mevkileri yayla alanı olmaktan çıkarılmıştı. Söz konusu kararın ardından Gerede Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyu açıklaması yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bahsi geçen, Cumhurbaşkanı Kararının Ekli Listede yer alan 30.07.2013 tarihli, 28723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5031 Karar sayılı ‘Devlet Ormanları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı’nda; Devlet ormanları içerisinde bulunan ve ekli liste ile haritalarda isimleri ve yer bilgileri ile sınır ve koordinatları belirtilen alanların yayla alanı olarak ilan edilmesi kararı alınmıştır. Gerekli incelemeler yapıldığında, bu kararda İlçemizi ilgilendiren Bolu ili Gerede İlçesi Hacıveli ve Seviller Yaylalarına ilişkin sınır ve koordinatları belirtilen alanların Hacıveli ve Seviller Yaylaları içerisinde Belediyemizce yapılan imar uygulamasının dışında kalan, ‘Orman vasıflı’ alanlar olduğu ve bu Cumhurbaşkanı Kararı ile Orman vasıflı alanların yayla alanından 6831 sayılı Orman Kanununun 17.nci maddesi gereğince çıkarıldığı belirtilmiştir. Yayla alanından çıkarılan alanların Seviller ve Hacıveli Yaylalarında imar uygulaması yapılan alanlar ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili, Hacıveli ve Seviller Yayla Mevkilerinde Belediyemizce imar uygulaması yapılan ve vatandaşımızın yıllardır kullanmakta olduğu evlerinin bulunduğu alanı etkileyen ve mağduriyete neden olacak herhangi bir husus bulunmamaktadır.”