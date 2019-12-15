Belediyeden “şırınga çikolata” denetim

Haber: N. Halid Altundal

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası tüm yurtta alarm verildi. İlimiz Bolu’da da Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullara giderek öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinlerde şırınga çikolata denetimi yaptı. Ekipler ürünlerin son kullanma tarihlerini, TSE damgasının olup olmadığını ve hijyen açısından uygunluğunu tek tek kontrol etti. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken satışı yasak olan bazı gıda ürünleri de Gıda Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere raflardan kaldırıldı. Zabıta Ekipleri Bolu Merkezde bulunan tüm okul kantinlerinde denetimlerini sürdürecek.