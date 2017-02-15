Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı 2. Toplantısı'nda görüşülen maddeye göre dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, yardıma muhtaç kişilere yardım edecek. Görüşülen maddeden alınan karar ile Bolu Belediyesi, dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, yardıma muhtaç kişilere nakdi, ayni ve hizmet yardımlar yapacak. Yardımlardan aynı zaman ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de yararlanacak.

"BU ÇOCUKLARIN HAYATA BAĞLANMASI LAZIM"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz konu hakkında meclis üyelerine bir açıklama yaptı. Yılmaz, zor durumda olan öğrencilerin hayata bağlanması gerektiğini belirterek "Bu çocukların hayata bağlanması lazım. Hasta ziyaretlerinde görüyoruz. Onları mahçup etmeden, elimizden geldiğince yardım etmemiz lazım. Size bir örnek vermek istiyorum. Bir hasta ziyaretimde lise çağında bir gence denk geldik. Hasta olan ailesi ile ilgileniyordu. Neden okula gitmediğini sorduğumuzda ayakkabısı olmadığı için dedi. Bu bana dokunuyor. Bu gençlerin hayata tutunması lazım" ifadelerini kullandı.