Belediyelerde yeni çalışma sistemi

Haber: Gönül Olutürk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen bir programa katıldı. Programda konuşan Bakan Murat Kurum, belediyelerde uygulamaya geçecek yeni sistemi açıkladı. Kurum konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz, belediyelerde personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" dedi.