Belediyelere ceza geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Katı atık tesisi kurulması konusuyla ilgili Belediye Meclisinde açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilçelerin atık depolama ile ilgili sorunlarının olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği(BEKAB) ile ilgili yaptığı açıklamada, “BEKAB demiş ki Bolu iline bir çöp alanı oluşturalım. Sonra Müstakimler köyüne yakın bir alanda, eskiden çimento fabrikasının kum ocağı olan bir yeri bulmuşlar. Bu 2014’te başlayan bir süreç 2017’de de ÇED’i alınmış buranın. Sonrasında Alaaddin Yılmaz döneminde burası ihaleye çıkmış yakma tesisi kurulması ile ilgili. İhale gerçekleşmiş, ihaleyi alan da olmuş. Ama ihalenin onaylanmasına 2 saat kala bizim c firmasıyla olan anlaşmamız sebebiyle bu ihale iptale dilmiş. Özeti ne bu anlaşmanın? Biz Güney Koreli bir firmaya 29 yıllık bir anlaşmayla her gün 180 ton çöp garantisi vermişiz. Ve bu anlaşmanın bitmesine de 19 yıl var. Sonuç itibariyle ilçeler için buraya bir çöp alanı yapılamamış” dedi.

“BELEDİYELER HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ÇÖP ATIYORLAR”

İlçelerin çöp alanıyla ilgili çok büyük bir sorunu olduğunu belirten Başkan Özcan açıklamasının devamında, “Hangi ilçelerimizin diyeceksiniz? Bir Yeniçağa, iki Gerede, üç Mengen, dört Taşkesti. Bu siyaset üstü mesele diyorum. Bu saydığım belediyelerin 3’ünü AK Partili Belediyeler yönetiyor. Bu belediyeler hukuka aykırı şekilde, mahkemenin ‘çöp atamazsın’ dediği yerlere çöp atıyorlar. Başları derde girecek” diye konuştu.

“BAKANLIK CEZA KESME HAZIRLIĞINDA”

Çevre Bakanlığı’nın belediyelere ‘katı atığı bertaraf edeceksin’ dediğini söyleyen Özcan ayrıca, “Buna uyan hiçbir belediye yok Bolu’da, Bolu Belediyesi hariç. Bolu Belediyesinin çöp depolayacağı alan sorunu da yok. Şu anda önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde çöple ilgili sorunu olmayan tek belediye Bolu Belediyesi. Dört tane belediyemiz mahkeme kararına aykırı olarak çöp döküyorlar. Diğer bütün belediyelerimiz, 4 belediye de dahil, vahşi depolama yapıyorlar. Yani mevzuatın, Bakanlığın açıkça yasakladığı şekilde. Bunla ilgili Çevre Bakanlığı ceza kesme hazırlığında bütün ilçelere” ifadelerini kullandı.