BELEDİYELERE PROJE ÖNERİSİ !

Yazıyı Fatma Gül Demir’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bundan 20 yıl önce yani internet bu kadar gelişmemişken telefonlara insanlardan daha akıllı muamelesi yapılmıyorken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrencilerin kurduğu bir mail grubunu takip ediyordum. Bir yılbaşıydı sanıyorum. Öğrencilerden biri “ piyango da size büyük ikramiye çıksa ne yaparsınız?” Sorusunu sormuştu ve tatlı bir tartışma başlamıştı. Tabii bilirsiniz ortada hayal gücü ile ilgili bir tartışma varsa ben susmam



Bu arada o zamanlar daha gazeteciliğe ve köşe yazarlığına başlamadığımı sadece web tasarımı, kod yazma ve okuma konusunda kendimi geliştirmeye çalıştığımı söyleyeyim. Neyse ben mail grubuna “ Bana piyangodan büyük ikramiye çıksa Bolu’ya bir engelsiz yaşam merkezi açarım. Bu merkez de BAİBÜ Özel eğitim öğrencilerini çalıştırırım. Hatta bu öğrencileri okul bitince başka öğrencilere devretmek şartıyla bu merkezin hisse ortağı yaparım. Yani gelirlerden pay veririm. Bu merkezde özel gereksinimli ve engellenen bireyler tedavilerini yaptırıp özgürce dinlenebilirler ve Bolu’nun Ankara ve İstanbul’un tam ortasında olma avantajını kullanarak bu merkezi engellenen ve özel gereksinimli bireylerin tatil amaçlı kullanımını da sağlarım.” diye bir mail yazdığımı hatırlıyorum.



Bakın o zamanlar yazdıklarımı okuyunca aslında 20 yıl önce Engelli turizmi hakkında özel eğitim öğrencilerine ve hocalarına bilgi vermişim ve geliştirilebilir bir proje sunmuşum. o zamanki öğrenciler ve hocalarımız bu maili okuyunca beni bizzat ziyaret etmişlerdi ve yazdıklarımın ne kadar önemli ve doğru şeyler olduğunu söylemişlerdi. Gazeteciliğe başlayınca da birçok defa bu projeyi dile getirdim.



Ancak günümüze geldiğimizde ben herkesten önce engelli turizmini dile getirmeme rağmen hala Bolu’da böyle bir yerin olmaması üzücü, tabii bunun gerçekleşmemesinin bir nedeni de bana piyangodan büyük ikramiye çıkmaması olabilir. Gülmeyin bakın 20 yıl geçmiş Bolu’ya düşünüp böyle bir yatırım yapan olmamış. Ancak Samsun, Bursa ve Şile böyle tesisler yapıp engelli turizmini başlatmışlar. Bu tesislerden yararlanan arkadaşlarla konuştum hepsi gayet memnun.



İncelediğimde özellikle Samsundaki tesis Samsun Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan bir proje olmasıyla ve gidenlerden maddi bir karşılık alınmamasıyla dikkatimi çekti. Samsun büyük şehir belediyesinden aldığım bilgiyi kısaca paylaşmak istiyorum.



“2013 yılında hizmete giren tesis, Doğu Park mevkiinde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kuruldu ve 7 milyon liraya mal oldu. Tesiste 2 bin 200 metrekare kapalı alan bulunuyor. Kampta engellilerin asansör sistemiyle içine girebileceği bir havuz, rehabilitasyon merkezi, 34 kişilik konaklama binası, 500 kişilik restoran, kafeterya, dinlenme alanı ve plaj bulunuyor. İki kişilik odalarda engelli vatandaşlar bir refakatçisiyle birlikte aynı odada kalabiliyor. Talep edildiğinde engelli vatandaşlar, engelliler için özel olarak donatılan araçla evlerinden alınıp tesise getiriliyor. Tesis yılda yaklaşık bin 500 engelliye konaklama hizmeti veriyor.”



Şimdi öncelikle Bolulu yetkililer olmak üzere böyle bir tesis olmayan illerimize sesleniyorum. Bolu şehrinin ya da diğer şehirlerimizin Samsundan neyi eksik? Ben biliyorum engellenen bir çocuğa sahip aileler böyle tesisler olmadığı için tatil yapamıyor.



Buradan bu yazıları takip ettiğini bildiğim Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve ekibine seslenmek istiyorum. Secim vaatleri arasında Bolu’yu Turizm şehri yapacağız diye bir vaadiniz olduğunu hatırlıyorum. Bu anlamda anlatmaya çalıştığım Samsun’da örneği olan ve başarıyla uygulanan projeyi Bolu’da da hayata geçirip ilk adımı atabiliriz diye düşünüyorum. “Ayrıca küçük bir araştırma yaptım. Bu tür projelere AB Fonlarından maddi destek alınabiliyormuş hatta AB Ülkeleri ile ortak çalışmalarda yapılabiliyormuş”



Bakın bizim toplumda engellenenleri ya da özel gereksinimli bireyleri bakıma muhtaç görmek gibi bir yanlış algı var. Bunun için hep bakım evleri yapıyoruz. Ancak bakarsak engellenen bireylerin büyük bir çoğunluğunun düşünüldüğü gibi olmadığını görürüz. Bu yüzden Bakım evinin yanı sıra böyle projelerde yapmalıyız. Şehirlerde herkes için ulaşılabilirliği ancak böyle artırırız…



Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Fatma Gül Demir – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan yazılar…

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 00:08