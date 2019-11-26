Belediye’nin 2020 bütçesi ne kadar?

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı 2. oturumu, dün akşam Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında gerçekleşti. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen oturumda, 2020 yılı belediye bütçesi, oylanarak karara bağlandı. Daha önce Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2020 yılı belediye bütçesi, 344 milyon TL olarak oy birliği ile meclisten geçti.

Oy birliği ile geçen 2020 bütçesinin müdürlüklere göre dağılımı ise şu şekilde oldu:

Özel Kalem Müdürlüğü: 966 bin TL

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü: 45 milyon 778 bin TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 48 milyon 314 bin TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü: 502 bin TL

Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 3 milyon 9 bin TL

Yazı İşleri Müdürlüğü: 44 bin TL

Zabıta Müdürlüğü: 1 milyon 398 bin TL

İtfaiye Müdürlüğü: 3 milyon 478 bin TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü: 60 milyon 596 bin TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü: 15 milyon 800 bin TL

Veteriner İşleri Müdürlüğü: 1 milyon 799 bin TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 3 milyon 461 bin TL

Fen İşleri Müdürlüğü: 134 milyon 444 bin TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 14 milyon 754 bin TL

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü: 9 milyon 347 bin TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: 60 bin TL

İşletme ve İşlemler Müdürlüğü: 250 bin TL

“135 MİLYONU YATIRIMA AYIRDIK”

Bütçe oylamasının tamamlanmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir konuşma yaptı. 2020 bütçesinde yatırımlar için büyük pay ayırdıklarını kaydeden Özcan, “Değerli arkadaşlar bunu incelediğimizde, görmemiz gereken bir şey var burada özel kalem bütçesinde tasarrufa gittik. İkincisi kültür ve sosyal işler müdürlüğümüzün bütçesini büyüttük bu da ‘sosyal belediyecilik’ anlayışı konusunda ne kadar ısrarlı olduğumuzu göstermesi açısından önemli. Üçüncüsü az önce eleştirel bir konuda konuştuk, ama bu bütçenin 135 milyon lirası Fen İşleri Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş. Bu da demektir ki bütçenin önemli bir kısmını yatırıma ayırıyoruz demektir. Üç ana mesajı var buranın Özel Kalem Müdürlüğü’nün 6 milyon lira olduğu dönemler olmuş Bolu Belediyesi’nde. Biz 344 milyon TL’lik bütçenin 135 milyon lirasını yatırıma ayırdık” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019, 16:20