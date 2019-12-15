Belediyenin 265 milyon borcu kaldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi Aralık ayı 2. Birleşiminde yaptığı konuşmada Bolu Belediyesinin mali tablosunu meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaştı. Mali tabloyla ilgili konuşmasında Başkan Tanju Özcan 10 Aralık itibariyle gerçekleşen gelirin 241 milyon lira olduğunu belirterek, “İnşallah 250 milyon hedefini yakalamaya çalışacağım. Bana ait olmayan 3 ay da var bunun içerisinde, 2019’un tamamını söylüyorum” dedi.

ÖDENEN BORÇ 190 MİLYON

Başkan Özcan konuşmasının devamında ise belediyenin borçları ile ilgili olarak, “2019’da piyasaya 118 milyon 208 bin 205 lira doğrudan ödeme yaptık. İller Bankası bu ay hariç 43 milyon 815 bin 853 TL geçti. Bu ay keseceği yaklaşık 3-4 milyonla 47 milyon olacak. Bağış ve yardımlar 3 milyon 250 bin lira almışız, mahsuplaşmalardan 17 milyon 159 bin. Yani toplam olarak Bolu Belediyesinin borcu 182 milyon 433 bin lira azalmış oldu. Aralık ayı sonu itibariyle de İller Bankasının 4 milyon kesintisi ve bizim piyasaya yapacağımız ek ödemelerle bu 190 milyon liraya ulaşacak” ifadelerini kullandı.

KALAN BORÇ 265 MİLYON

Şirket dahil açıkladıkları 460 milyon borcun yıl sonu itibariyle 265 milyon mertebesine düşeceğini müjdeleyen Başkan Özcan konuşmasında son olarak ise şunları söyledi: “Bolu Belediyesinin bugün itibariyle çalışanlarına tek kuruş ikramiye ve maaş borcu yok. Bugün Bolu Belediyesine tek bir icra takibi yok. ‘92 milyon hemen ödememiz gereken borcumuz var’ demiştik. Bunun da yüzde 95’ini gerçekleştirdik. İnşallah 2020 yılı başından itibaren de artık bu kadar yoğunlukta borç ödememize gerek kalmayacak, kaynaklarımızı yatırımlara yönlendireceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 16:01