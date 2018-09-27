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27 Eylül 2018 Perşembe
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    • Belediyenin borcu 307 milyon lira

    İller Bankasının açıkladığı verilere göre Bolu Belediyesinin 2017 yılında iller bankasına 94 milyon lira daha borçlandı. Belediyemiz bu borç yüküyle Türkiye’de bulunan 1397 belediye arasında en borçlu 49. Belediye olarak listelere girdi.

    27 Eylül 2018 Perşembe 07:38
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    Belediyenin borcu 307 milyon lira

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaptığımız araştırmada Bolu Belediyesinin son 5 yılda İller Bankasına toplam 307 milyon borçlandığı ortaya çıktı. Belediyemiz en son geçtiğimiz yıl içerisinde (2017 yılında) ise iller bankasından 94 milyon lira daha borç almıştı. İller bankasına toplam borcu 307 milyon lirayı geçen Bolu Belediyesi bu borç yükü ile yurt genelinde bulunan 1397 belediye arasında en borçlu belediyeler listesinde ilk ellilik dilime girdi. Bolu Belediyesinin 2017 yılı total bütçesini 275 milyon lira, 2018 yılı total bütçesinin 300 milyon lira olduğu düşünülürse borç miktarının yüksekliği daha net ortaya çıkıyor.

    5 BÜYÜKŞEHİR BAŞTA

    İller Bankasının açıkladığı verilere göre Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 73 milyon kredi ile borçlu belediyelerde başı çekiyor. Bursa'nın ardından, 821 milyon liralık borç ile Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geliyor. Zeki Toçoğlu'nun başkanı olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 805 milyon, Tahir Akyürek'in başkanı olduğu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 699 milyon, Menderes Türel'in başkanı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ise 614 milyon lira kredi borcu olduğu belirlendi. 5 belediyenin İlbank'a toplam kredi borcu 4 milyar 12 milyon lirayı buluyor.

    307 SADECE İLBANK BORCU

    307 milyon liranın son beş yılda sadece İller Bankasından alınan borç miktarı olduğu belirtilirken, Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine olan borçlarının ise bu rakamın dışında olduğu bildirildi.

    Anahtar Kelimeler: İller, Bankasının, Açıkladığı, Verilere, Göre

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