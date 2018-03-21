Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Bin 236 hakim ve savcının yene görev yerlerinin belirlenesi nedeniyle törene katılmış ve kura çekimini bizzat kendisi gerçekleştirmişti.
Kura çekimi sonrası Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın başkanlığı döneminde, kısa bir süre belediyenin avukatlığını yapan ve daha sonra savcı olan Fatma Yavuzatmaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kura çekimi sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı görevinden Bolu Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.
Yavuzatmaca’nın yanı sıra Tuğrul Yasin Demirci’de Sinop Gerze ilçe hakimliği görevinden Bolu Hakimi olarak ilimize görevlendirildi.
Demir dövdüler, ateşin üstünden atladılar...
Belediyenin eski avukatı Bolu’ya savcı olarak...
AİBÜ’ye hiç yakışmadı
Final Lisesi öğrencileri durmuyor
Baharı şiirlerle karşıladılar
Fizik tedavi hastanesinde hastalar için etkinlikler
İYİ Parti’den Otel tepkisi
Mudurnu’da okuma yazma seferberliği başladı
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!