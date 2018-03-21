Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Bin 236 hakim ve savcının yene görev yerlerinin belirlenesi nedeniyle törene katılmış ve kura çekimini bizzat kendisi gerçekleştirmişti.

Kura çekimi sonrası Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın başkanlığı döneminde, kısa bir süre belediyenin avukatlığını yapan ve daha sonra savcı olan Fatma Yavuzatmaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kura çekimi sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı görevinden Bolu Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Yavuzatmaca’nın yanı sıra Tuğrul Yasin Demirci’de Sinop Gerze ilçe hakimliği görevinden Bolu Hakimi olarak ilimize görevlendirildi.