Belediyenin kasasına 1.5 milyon

Haber: C. Kutay Aykan

Dodurga Caddesi Çağsu Hastanesi yanındaki taksi durağına bir adet ve Aktaş Mahallesi Şehit Güven Keskin Sokak üzerine yeni açılacak SGK taksi durağında çalıştırılacak 3 ticari taksi plakası ihalesi kıran kırana geçti. İhaleye katılanlar arasında Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan’da vardı. Ne var ki Fidan, ihaleden eli boş döndü.

Belediyede yapılan ihaleye ilgi oldukça fazlaydı. İlk ihale Dodurga Caddesi Çağsu Hastanesi yanındaki taksi durağı için yapıldı. İhale 190 bin TL muhammen bedelle açıldı. İhalede Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve Çağsu taksi sahibi İlhami Odacı kapıştı. İhale sonucu rekor bir fiyatla biterek 501 bin artı KDV'ye Çağsu Taksi sahibi İlhami Odacı'ya kaldı.

Aktaş Mahallesi Şehit Güven Keskin Sokak üzerine yeni açılacak taksi durağında çalıştırılacak 3 ticari taksi plakası ihalesi ise 125 bin muhammen bedelle açıldı. Bu ihale sonucunda ise Ekol Sürücü Kursu 1 plakayı 290 bin artı KDV'ye, diğer 2 plakayı ise Mürsel Geyvelioğlu 270 bin artı KDV'ye aldı.

Bolu Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen 4 taksi için açık arttırma usulü ihaleye yaklaşık 30 kişi iştirak ederken Bolu Belediyesinin kasasına 4 taksi plakası satışından dolayı yaklaşık 1.5 milyon TL para girmiş oldu.