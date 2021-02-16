Belediyenin umrunda değil

Haber: G. Deniz Bakır

2020’nin Nisan ayında, zehirlenen yavru sokak köpeklerinin çöp konteynırlarına atılması haberiyle gündeme gelen Mudurnu Belediyesi, hayvan hakları için toplanan imzalara kulak asmayarak hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Bu hasta ise vatandaşların karşılaştıkları manzaralar, belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma mevzuatından bihaber olduğunu gözler önüne serdi.

Mudurnu Çarşısı’nda mama ve su yardımı yapılmadığı için bir deri bir kemik kalan sokak hayvanlarının içler acısı haline dayanamayan vatandaşlar, zor durumda olan hayvanlara sosis ve ekmek dağıttılar. Bir haftadır etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve soğuk havalarda kanunlar gereği barınaklarda bakılması ve temel beslenme ihtiyaçları karşılanması gereken hayvanların, sokakta muhtaç halde kalması görenlerin içini cız etti.

5199 SAYILI KANUN NEDİR?

Hayvanların rahat yaşamaları, uygun muamele görmeleri ve yaşayacakları her türlü mağduriyetten korunmaları için çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere belediyeler, sahipsiz ve kalacak yeri olmayan hayvanları korumakla mükellef. Evde, sokakta veya yabani ortamda yaşayan her hayvanın eşit olduğu ve türüne özgü şartlar içinde yaşama özgürlüğü olduğunu savunan bu kanuna göre hem yaralı, sakat hayvanları rehabilite etme, hem de beslenme, barınma, ısınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması zorunluluk haline getirilmiştir.

Haberde görüldüğü üzere de sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların, hayvan bakımevlerine götürülmesiyle birlikte kısırlaştırılma, aşılanma gibi çalışmaların yerel yönetimlerin sorumluluğuna bırakılmıştır.