Haber: Kasım ŞAHİN

Uzun yıllardır ilçe devlet hastanesi olarak hizmet veren taş bina restore edilerek yeni Göynük Belediyesi Hizmet binası haline getirilecek. Tarihi görünümlü taş bir bina olan yapı için tüm restorasyon planlarının hazırlandığını belirten Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, “mülkiyeti belediyemize ait olan eski ilçe devlet hastanesi binamızı baştan aşağı yenileyerek ilçemize yakışır bir belediye binası haline getireceğiz. Çalışmalarımız bu yıl içerisinde tamamlayarak belediyemizi yıl içerisinde yeni yüzüyle yeni mekanında hizmete sokmayı planlıyoruz. Fizibilite ve proje çalışmaları tamamlanarak ihale aşamasına geldik. İhaleye çıkılmasının ardından birkaç ay içerisinde restorasyonun tamamlanması mümkün olacak. Böylece ilçemiz kendine yakışır bir belediye hizmet binasına kavuşacak” dedi.

700’si kapalı olmak üzere 1500 metre kare alan üzerine iki katlı müstakil konumda bulunan yeni hizmet binası ilçe Atatürk Anıtının tam karşısında olması nedeniylede ilçede çok iyi bir lokasyona sahip. Baştan aşağı yenilenecek olan yarım yüzyıllık belediye yeni hizmet binası tamamlandıktan sonra tarihi bir görünüme kavuşmuş olacak. Yer darlığı ve bina kapasitesi yetersizliği nedeniyle birçok birimin belediye dışında konumlandırıldığını belirten Belediye Başkanı Kazan, “Yeni hizmet binamız tamamlandığında tüm birimlerimizi aynı yerde toplamış olacağız. Bu toparlanma verimlilik açısından belediyemize, zaman kaybı yaşanmaması açısından da vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak” şeklinde konuştu.

Yeni hizmet binası restorasyonu için büyük ölçüde belediye kaynaklarının kullanılacağını belirten başkan Kazan, binamıza 1,5 minyon liralık bir kaynak ayırdıklarını açıkladı.